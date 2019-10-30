السجن سنة لعامل كاشير ضبط بحوزته قطعتين لمخدر الحشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش للتعاطي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم.



وترجع أحداث القضية رقم 19148 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين بتمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد بالقبض على شخص بحوزته مخدرات.



وكشفت تحريات ضباط مباحث النقل والمواصلات والمكلفة بتفقد الحالة الأمنية بمحطة سكة حديد محطة مصر دائرة قسم شرطة العطارين اشتبهت القوة الأمنية في المدعو أ.إ.ع، عامل كاشير في مطعم، أثناء عبورة شريط السكة الحديد الغير مصرح له بالمرور به فتم ضبطه وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بها عدد 2 قطعة لمخدر الحشيش.



وبمواجهته اعترف في التحقيقات أن المخدر المضبوط للتعاطي وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.