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مصر

تعاون علمى وثقافى بين مصر للعلوم والتكنولوجيا وعدة جامعات يونانية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
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يستعد قسم اللغة اليونانية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة لتوقيع عدة اتفاقيات علمية وثقافية مع مجموعة من الجامعات اليونانية الشهيرة والتى بموجبها يتسنى لطلاب الجامعة السفر الى اليونان واستكمال دراستهم في تلك الجامعات التي تحظى بسمعة علمية رفيعة المستوى، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصرحت بذلك الدكتورة نجلاء محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضافت أن الجامعة أنشأت قسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة عام 2016 بهدف تأهيل الطلاب للعمل فى العديد من المجالات المختلفة ومنها الترجمة والصحافة والإعلام وأيضاً العمل بالشركات اليونانية العاملة فى مجالات الإستثمار فى مصر والتى تشهد اهتمام كبير و تتضاعف يوما بعد يوم، وبذلك تتميز الجامعة بأنها أول جامعة خاصة تنشئ قسماً لدراسة اللغة اليونانية الحديثة ليواكب متطلبات الإتجاهات السياسية حيث أن مصر اتجهت في السنوات الأخيرة الى المزيد من التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة اليونان وقبرص فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث ترتبط مصر واليونان بعلاقات تاريخية وحضارية منذ العصور الفرعونية، وعلى وجه الخصوص فى العصرين اليونانى والرومانى لدرجة أن اللغة اليونانية ظلت هى اللغة الرسمية لمصر على مدى ألف عام، منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع الميلادى.  

يذكرأن أهمية قسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة ترجع الى أن معظم لغات جميع الدول المطلة على البحر المتوسط يتم تدريسها منذ زمن بعيد فى الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة وعلى نطاق واسع، ماعدا اللغة اليونانية الحديثة وهو ما يعطى قيمة مضافة لهذا القسم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نظراً لأن هذا التخصص نادر ويتم تدريسه على نطاق ضيق للغاية، وبدرجة لا تكفي متطلبات سوق العمل الجديد.
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