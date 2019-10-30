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الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:02 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة منفلوط ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الطاقة وأنواعها ومصادرها" حيث تناول فيها د. طه محمد على تعريف الطاقة وما هي أنواعها، كما تحدث عن الطاقة الضوئية والطاقة الشمسية والطاقة النووية والكهربائية وتكلم عن مصادر الطاقة المتجددة.

وعقد بيت ثقافة القوصية ندوة تثقيفية بعنوان "حرب أكتوبر ما بين الواقع والمأمول" قدم عبد الغني مسعود نبذة تاريخية عن حرب أكتوبر ورفع العلم على سيناء الحبيبة والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب، كما أضاف الأستاذ وجيه سعداوى رؤية جوهرية حول نصر أكتوبر المجيد وكيف عبور خط بارليف وكيفية استرداد سيناء لمصرنا الحبيبة، واختتمت الندوة بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في تنمية المجتمع عقب نصر أكتوبر العظيم.

والتقى مجموعة من الشباب والفتيات الموهوبين في مجال التمثيل في أولى جلسات المسرح لفرقة بيت ثقافة صدفا مع المخرج أحمد عبد الباسط في ندوة تثقيفية للمسرح لقراءة العمل المسرحي "الاستغماية" تأليف محمد خميس حيث تحدث عن أهداف الرواية ومغزاها، كما تم الاستماع إلى الشباب في ما هي طموحات التمثيل المسرحي والموهبة وكيفية تنمية الموهبة لديهم.

ويواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر فعاليات ورشة التفصيل والخياطة ضمن نشاط نادى المرأة بالقصر والتى تحدثت فيها حفيظة سعد محمد عن إعادة التدوير للملابس القديمة وتنفيذ ما تم شرحه نظريا عن كيفية استخدام ماكينة الخياطة وإعادة تدوير عباءة قديمة وبلوزة لأحدى المتدربات، وكذلك قامت رندا محمد هيكل بورشة حكى لمجموعة من الأطفال بمكتبة الطفل.
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