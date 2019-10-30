فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة الوادي الجديد

بدأت جامعة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، فتح باب الترشيح للراغبين في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2019:2020 هذا وتعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد القادم 3 نوفمبر وتلقي الطعون وفحصها في الرابع من نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية في الخامس من نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية في السادس من نوفمبر.



وتبدأ انتخابات الجولة الأولى في العاشر من نوفمبر وانتخابات الإعادة في الحادي عشر من نوفمبر وفي الثاني عشر من نوفمبر تبدأ انتخابات أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات وفي الثالث عشر من نوفمبر تبدأ انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه علي مستوي الكليات وفي الرابع عشر من نوفمبر تبدا انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس الاتحاد ونائبه علي مستوي الجامعة



وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، اتخاذ الجامعة الاستعدادات والتجهيزات لطلابها من أجل إجراء الانتخابات في إطار من الشفافية ومناخ حيادي بما يشجعهم على المشاركة الإيجابية في التعبير عن آرائهم، مراهنا على ما يتمتع به طلاب الجامعة والشباب الواعد من فهم ووعي ثقافي وسياسي وانتمائهم لوطنا العزيز مؤكدًا على ضرورة فتح مجال المنافسة بين الطلاب فى إطار الالتزام بنطاق التيار الوطني الواسع، وعدم الانحياز لأسباب شخصية. وأكد رئيس الجامعة، أن المعيار الرئيسي الذي لابد أن تخضع له عملية الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية وعدم الانخداع أمام الشعارات، مشددًا على عدم استخدام المرشحين الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب. ودعي دكتور عز الدين درويش منسق عام الانشطة الطلابية كل الطلاب إلى المشاركة فى العملية الانتخابية وتشكيل مجلسهم الذى يعبر عنهم بصورة حضارية تليق بطلاب جامعة الوادي الجديد.