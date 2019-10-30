قطار يصدم شاب في إمبابة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار إمبابة بمحافظة الجيزة.



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمحطة إمبابة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أن الجثة لـ"عماد ج" في العقد الثالث من عمره، ومقيم بقرية برطس بدائرة قسم شرطة أوسيم.



وبعمل التحريات تبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه القطار مما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.