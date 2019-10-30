7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

حصل النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة في حزب الوفد، على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستكمال تطوير مسرح 23 يوليو في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



وأكد "خليفة" أن رئيس الوزراء اعتمد ماليًا مبلغ قيمته 7 مليون جنيه لاستكمال أعمال الإضاءة والصوت الخاصة بخشبة المسرح، باعتباره أثرًا فنيًا قيمًا يعود تاريخ إنشائه إلى عشرات السنين.



وأشار "خليفة" إلى أن وفد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو بسيونى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، مقر المسرح، بحضور الأديب جابر سركيس مستشار رئيس الإقليم لغرب ووسط الدلتا الثقافي للوقوف على آخر مستجدات العمل تمهيدًا لإعادة افتتاح المسرح بعد تجديده.



وأشاد وفد الهيئة العامة لقصور الثقافة بالجهود التي بذلها رجال الأعمال بالمحلة، الكابتن شريف العربي وهاني البلقينى، ومحمد الجندي في تجديد وتطوير المسرح، بالإضافة لجهود الدكتور محمود شحاتة والدكتور محمد خليفة أعضاء مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة في تذليل كل المعوقات والتواصل المستمر بعد تخصيص المسرح لوزارة الثقافة والوصول به لهذه الحالة.



وأكد نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على توليه تجهيز خشبة المسرح من وحدة صوت وإضاءة وستارة وميكانيزم المسرح، بالإضافة لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية، تمهيدًا لحفل افتتاح كبير يستمر لمدة أسبوع تُقدم فيه عروض فنية متميزة لشعب المحلة.