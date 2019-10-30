القبض على عصابة سرقة المترددين على المصالح الحكومية بالمنيا

نجح قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، الأربعاء، في ضبط عناصر تشكیل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواطنین المترددین على المصالح الحكومیة بأسلوب المغافلة.



أكدت تحریات البحث الجنائي تكوين جزار ونجار مسلح ومبیض محارة، تشكیلًا عصابیًا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة ونشل المواطنین المترددین على المصالح الحكومیة بأسلوب المغافلة، متخذین من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص مسرحًا لمزاولة نشاطھم الإجرامى، وأنھم وراء ارتكاب 6 جرائم سرقة وبلغت إجمالى متحصلات الوقائع 75 ألف جنیه.



عقب تقنین الإجراءات أُعدت أكمنة أسفر إحداھا عن ضبطھم حال تواجدھم أمام أحد البنوك بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبمواجھتھم اعترفوا بنشاطھم الإجرامي، وإنفاقھم المبالغ المالیة متحصلات السرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.