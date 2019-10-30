قطع المياه عن عزب خورشيد بالإسكندرية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عن قطع المياه، بداية من الحادية عشر صباحًا، غدًا الخميس، عن عزب خورشيد.



وأشار بيان صادر اليوم، أنه نظرًا لأعمال الصيانة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد، سوف يتم قطع المياه عن جميع عزب بحري المحمودية من عزبة تحمير البحرية وحتى عزبة شاكر جمال التوفيقية، وسوف يتم إعادة ضخ المياه عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة.



وأهابت شركة مياه الشرب بالاسكندرية المواطنين بمناطق قطع المياه بتدبير احتياجاتهم من المياه، وطلب سيارات المياه خلال فترة الصيانة بالاتصال بالخط الساخن 125.