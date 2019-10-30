الإحصاء: 65.3% ارتفاع في واردات مصر من دول حوض النيل

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي قيمة واردات مصر من دول حوض النيل 629 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 380.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بارتفاع بلغت نسبته 65.3%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن كينيا جاءت في المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 286.6 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 263.1 مليون دولار في العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 8.9%، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها بن وشاي وبهارات، وفي المرتبة الثانية السودان بقيمة 207.5 مليون دولار مقابل 103.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة قدرها 99.9%، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها حيوانات حية، حبوب وأثمار ونباتات طبية وعلف وقطن.