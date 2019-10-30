رئيس مجلس الدولة يستقبل قاضي المحكمة العليا باليمن

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا باليمن، داخل مكتبه ؛ لتهنئته بمنصبه.



وتبين أن "الهتار" حضر لمجلس الدولة لبحث علاقات التعاون القضائى بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى والاستفادة من الخبرات المتميزة لقضاة مجلس الدولة فى تطوير أعمال القضاء فى الجمهورية اليمنية وتوقيع برتوكول تعاون بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية باليمن.



وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة رحب بالزيارة الكريمة لرئيس المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية وهي دولة عربية شقيقة.



ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة فى مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية فى جميع المجالات والسوابق القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري.



وأشار إلى رئيس مجلس الدولة قدم درع مجلس الدولة للضيف الكبير، ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم فى مجال القانون الإداري.



وحضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار حسن شلال، نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيي خضري، نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار أنور خليل، نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، المستشار طه محمد عبده، كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام.