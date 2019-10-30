الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل قاضي المحكمة العليا باليمن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا باليمن، داخل مكتبه ؛ لتهنئته بمنصبه.

وتبين أن "الهتار" حضر لمجلس الدولة لبحث علاقات التعاون القضائى بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى والاستفادة من الخبرات المتميزة لقضاة مجلس الدولة فى تطوير أعمال القضاء فى الجمهورية اليمنية وتوقيع برتوكول تعاون بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية باليمن.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة رحب بالزيارة الكريمة لرئيس المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية وهي دولة عربية شقيقة.

ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة فى مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية فى جميع المجالات والسوابق القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري.

وأشار إلى رئيس مجلس الدولة قدم درع مجلس الدولة للضيف الكبير، ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم فى مجال القانون الإداري.

وحضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار حسن شلال، نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيي خضري، نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار أنور خليل، نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، المستشار طه محمد عبده، كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس الصلح مع الخطيب

منذ يوم

إخلاء سبيل سيدة أنجبت بعد 4 أشهر من زواجها

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

الحكومة تنجح في الاختبار الأول للموازنة.. تقليص مصروفات الدولة لـ 85 مليار جنيه خلال شهر

بدء انشاءات «الضبعة النووية» منتصف 2020.. وارتفاع البورصة.. «النشرة الاقتصادية» اليوم

الشرطة الألمانية تحقق في مقتل شخص على قضبان مترو برلين

وكيل النواب: قرارات النائب العام بوجود نيابة مسائية يحفظ كرامة المواطن

منوعات

"جامعة باي ريدچ" تمنح "أبوعجيلة" الدكتوراه الفخرية وتلقبه بسفيرالسلام

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

كشكول

وكيل تعليم "الغربية" يوجه بتدريب الطلاب والمعلمين علي التابلت

بالصور.. تعليم المنيا تكرم المشاركين في مبادرة تفوق

"كشك" تلتقي المواطنين لحل مشاكل التعليم في لقاء جماهيري

"كمال": أعضاء مجلس الأمناء زاروا 19 محافظة على حسابهم الخاص

إسلام سياسي

مكافأة مالية في انتظار المخبر الذي أرشد عن موقع "البغدادي"

تفاصيل خطة مستشار أردوغان التحريضية للإخوان ضد مصر

المفتي: نحتاج لتفعيل قيم التعايش لمواجهة خطاب الكراهية

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده


زيت وسكر

“الصحة” تكشف حقيقة وجود فيروسات أوميكروبات مميتة في الهواء

“عطا”: التأمين الصحي بمدينة نصر يستقبل مليون مريض سنويًا

“وهب الله”: تماسك الشعب اليوم لا يقل عن فترة حرب أكتوبر

“الجمل”: عمال مصر يرفضون دعوات تعطيل مسيرة التنمية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك