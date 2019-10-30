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مصر

14% زيادة في الصادرات المصرية لإثيوبيا بعام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:50 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول حوض النيل إلى 1.197 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.113 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 7.5% خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن السودان جاءت في المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 396.5 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 454.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12.8%، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلي السودان حديد ومصنوعاته، مواد خام لصناعة البلاستيك، زجاج ومصنوعاته.

وفي المرتبة الثانية حلت كينيا بما يقمته 350.2 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 293.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 19.2%، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلي كينيا ورق ومصنوعاته من عجائن الورق، سكر ومصنوعاته، ملح كبريت، أحجار وأسمنت.

كما ارتفعت الصادرات المصرية لإثيوبيا إلى 169 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 119.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 14.1% خلال عام، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في أسمدة وزيوت عطرية ومحضرات تجميل، ومنتجات صيدلة، ومصنوعات من حديد أو صلب ومصنوعات بلاستيكية.
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