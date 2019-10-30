إحالة قضية "سعاد الخولي" لمحكمة الاستئناف

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق؛ لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، نظرًا لأن هيئة المحكمة سبق لها الحكم على المتهمة بقضية أخرى.



وحضر الجلسة المحامى مصطفى شحاتة، عن المحامى محمد حمودة، دفاعًا عن نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.



وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد.



وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.



وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.



يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه.