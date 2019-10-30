تجديد حبس مُغتصب ابنته في مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، الأربعاء، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب ابنته داخل شقته.



تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من محامى أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكى فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.



وقالت الفتاة فى التحقيقات إن والدها دائم التعدى عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.



وأضافت الفتاة أن والدها كانت يقتحم غرفتها، ويعتدى عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح فى بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته لنيابة أول مدينة نصر.