الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

مصارف لبنان: البنوك ستعاود العمل اعتبارًا من الجمعة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:27 م
جمعية مصارف لبنان
جمعية مصارف لبنان
ا ش ا
طباعة
أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستستأنف أعمالها بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد ابتداء من بعد غد الجمعة.

وذكرت جمعية مصارف لبنان – في ختام اجتماعها المنعقد اليوم – أنه نظرا لتراكم العمل بسبب طول فترة الإغلاق، فقد تقرر تمديد ساعات عمل البنوك يومي الجمعة والسبت المقبلين حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وأشارت إلى أن خدمات البنوك ستستمر غدا عبر أجهزة الصراف الآلي فقط، على أن يقوم موظفو البنوك في الغد بإنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من يوم الجمعة.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 11 يوم عمل متصلة وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

منذ يوم

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

منذ يوم

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

منذ حوالي 19 ساعة

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

الشرطة الألمانية تحقق في مقتل شخص على قضبان مترو برلين

وكيل النواب: قرارات النائب العام بوجود نيابة مسائية يحفظ كرامة المواطن

محلية النواب تطالب رئيس الوزراء بحل أزمة "شيراتون الغردقة"

وزير الخارجية يُطلع البرلمان العربي خلال جلسته على آخر تطورات «سد النهضة».. غدا

منوعات

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

كشكول

بنى سويف من أفضل 100 جامعة على المنطقة العربية في تصنيف "QS"

ننشر الفئات المسموح لها بوضع امتحانات صفوف النقل

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

دراسة: تناول الأطفال للأسماك يقلل من إصابتهم بالإكزيما

إسلام سياسي

تفاصيل خطة مستشار أردوغان التحريضية للإخوان ضد مصر

المفتي: نحتاج لتفعيل قيم التعايش لمواجهة خطاب الكراهية

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه


زيت وسكر

بشرى سارة من “القوى العاملة” للمصريين بالأردن

“العسودي للتنمية” يُوافق على تمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء

مصر تدرس الاستغناء عن المياه والأسمدة والمبيدات في الزراعة

“القوى العاملة” تُعلن موعد إطلاق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

قصر محمد علي يعرض 74 عملًا فنيًا الأحد

"لا للتطرف" بقصر ثقافة شهداء 25 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك