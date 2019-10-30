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عالم

رئيس الأركان الجزائري: الانتخابات الرئاسية في موعدها المُحدد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:26 م
الفريق أحمد قايد
الفريق أحمد قايد صالح
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أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش بقيادة قوات الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، أن الشباب بلغ درجة عالية من الوعي وهو مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الشباب سيقوم بإفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة.

وأوضح أن ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة كما سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي حظي بثقة الشعب من خلال الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل.

وشدد الفريق على أن الجيش الجزائري سيرافق الشعب إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية لأن هذا المسعى الوطني النبيل نابع من الإرادة الشعبية التي تعني كافة فئات الشعب باستثناء العصابة ومن سار في فلكها.
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