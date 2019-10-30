مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم العالي

استعرض مجلس الوزراء - خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء - الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجاري العمل بها على مستوى الجمهورية.



وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 معاهد ومراكز بحثية، و3 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع للجامعات الدولية، و7 مجمعات تكنولوجية، ومشروع بيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلًا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.



وأضاف - أمام جلسة مجلس الوزراء - أنه يتم حاليًا تنفيذ 4 جامعات حكومية هي: جامعات الغردقة، والأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، لتضاف إلى عدد 27 جامعة حكومية حاليًا، تضم 485 كلية في مختلف التخصصات، بزيادة 60 كلية في آخر 4 سنوات، بها 188 برنامجًا دراسيًا جديدًا، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية تضمُ حاليًا 113 مُستشفى جامعيًا، تضمُ نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات.



وعلى صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنها تحظى بشراكة مع جامعات دولية، وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، منوها إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ "جامعة الجلالة" وتضم 15 كلية، حيث تقدم العديد من البرامج الدراسية، في مجالات: العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والإتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل: علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي. وجامعة الملك سلمان، ولها ثلاثة أفرع في مدن: شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور، ويتضمن فرع شرم الشيخ، برامج دراسية في مجالات السياحة والضيافة، واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، والإنتاج الإعلامي، ويضم فرع الطور برامج دراسية في مجال الطب والجراحة والعلوم الصيدلية، والصناعات التكنولوجية، والعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم الأساسية، والتمريض، وفرع مدينة رأس سدر، ويضم برامج دراسية في مجالات العلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري.



وأضاف وزير التعليم العالي - خلال جلسة مجلس الوزراء- أنه يتم تنفيذ جامعة "العلمين الدولية"، بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 11 كلية في مجالات: العلوم الأساسية، والدراسات القانونية الدولية، والعلوم الهندسية، والسياحة والضيافة، وعلوم وهندسة الحاسبات، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والطب والجراحة التكاملي، والعلوم الصيدلية، ومستشفى جامعي.



كما يجري تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة وتضم 10 كليات، هي: العلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، وإدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، والعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشفى جامعي.



وأضاف وزير التعليم العالي أن مشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجاري تنفيذها تتضمن استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يشمل مرحلتين، تشمل الأولى: معهد علوم "النانو تكنولوجي"، ومعهد للعلوم الطبية، أما المرحلة الثانية تشمل إقامة معهدين للعلوم السياسية والاقتصاد، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتضم كلية الهندسة، وبها برامج هندسة الكترونيات واتصالات وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية والهندسة الصناعية والتصنيع، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، وتضم علوم "النانو والبيو تكنولوجي " والرياضيات الحسابية والتطبيقية ومواد الطاقة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وتضم مجالات المحاسبة ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية.



كما استعرض الوزير، مشروعات التعليم العالي الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مجمع الجامعات الكندية، الذي يضمُ: كلية الهندسة والتصميم، وكلية العلوم والابتكار، وكلية الإدارة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى جامعات: المعرفة الدولية، التي ستمنح درجات البكالوريوس في مجال وسائل الإعلام الرقمية، والتصميم الجرافيكي، والعمارة الداخلية والتصميم، والهندسة الميكانيكية، والقرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني، والحوسبة، والهندسة المدنية، وعلوم الحاسب، والهندسة الكهربائية والإليكترونية.



وعرض الوزير - خلال الاجتماع - مشروع جامعات "جلوبال " الدولية، الذي يتم بالتعاون مع جامعة "هيرتفوردشاير"، المصنفة دوليًا في مجال الآداب والعلوم الإنسانية، والإدارة، والصيدلة، وتضم ما يزيد على 25130 طالبًا، بمن فيهم أكثر من 5200 طالب من مائة دولة، وتمتلك الجامعة شبكة عالمية تضم أكثر من 165000 خريج، وكذلك الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، والتي ستضم كليات المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، وإدارة الأعمال، والهندسة، والتصميم، وبها برامج دراسية غير تقليدية مثل تصميم الأزياء والحلي، وإدارة العقارات، وإدارة الموانئ والمطارات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والروبوتات والتشغيل الآلي، وتكنولوجيا الإعلام.



كما قام وزير التعليم العالي - خلال الاجتماع - باستعراض موقف تنفيذ "بيت مصر" بباريس، وكذا موقف تنفيذ المعاهد والمراكز البحثية، ومنها: مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية، ومعهد بحوث الإلكترونيات، كما تناول موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ 8 جامعات تكنولوجية جديدة، تمثل نقلة نوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، من خلال التدريب العملي المكثف أثناء الدراسة، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل، مثل تكنولوجيا القوى والآلات الكهربائية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة وأنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة والبرمجيات وتكنولوجيا شبكات الحاسب.



وقال الوزير، إن الجامعات التكنولوجية ستضم عدة قطاعات هي: الصناعي والتجاري والنوعي والسياحي، وستقدم تخصصات مختلفة ومتنوعة وهامة، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، من خلال برامج في مجالات محطات توليد الكهرباء التقليدية، ومحطات توليد الكهرباء التي تستخدم الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقطاع الأقمار الصناعية والتي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، وشركات البترول ومعامل التكرير، وقطاع إنتاج الوقود من المخلفات الزراعية والنفايات الحيوانية، والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية والمستشفيات والبنوك والجامعات، ودراسة الجدوى والتحليل الاقتصادي لمشروعات توليد الطاقة، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.



وأضاف أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم أيضًا برامج الدبلوم العالي لتكنولوجيا القوى والآلات الكهربائية، بما يشمل مجالات محطات توليد القوى الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وتشغيل وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية بجميع أنواعها، وتشغيل نظم التحكم وتطورها وصيانتها وإدارتها في العمليات الصناعية المعقدة، والمجمعات الصناعية التي يعتمد عملها على الطاقة الكهربية، وإدارة موارد الطاقة وبرامج الاقتصاد في استخدامها.



ونوه وزير التعليم العالي - خلال الاجتماع - إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم أيضًا برامج الدبلوم العالي لبرمجيات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب، وذلك في مجالات: تحليل النظم، وتحليل الأعمال، وتحليل عمليات الأعمال، والتحليل البرمجي، وأخصائي النظم، ومطور قواعد البيانات، ومطور تطبيقات الويب، والمحلل التكنولوجي لنظم تخطيط موارد المؤسسات، والمراجع لتقنية المعلومات، ومحلل الدعم، والمحلل الأمني، ومحلل مخاطر الإنترنت، وأخصائي أمن المعلومات التكنولوجي، وتكنولوجيا أمن الشبكات.