تأجيل محاكمة نجلي "مبارك" في "التلاعب بالبورصة" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «التلاعب في البورصة» إلى جلسة الغد.



وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.