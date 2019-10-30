الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير كورنيش بنى سويف قريبًا

تابع محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير الأعمال بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزء العلوي من الكورنيش بطول 1 كم من مركز مؤتمرات الجامعة بشارع عبد السلام عارف حتى شارع الروضة، وتم خلالها توسعة الطريق من خلال إزالة التعديات على جانبي الطريق وإعادة تخطيط تصميم الأرصفة وتشمل أيضا تنفيذ أعمال رصف وتركيب أعمدة انارة ديكورية، وتجميل الجزيرة الوسطى.



وتفقد المحافظ المنطقة مستوضحا عن الموقف التنفيذي من المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، مؤكدا أن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي في غضون 3 أسابيع،حيث تم تركيب 150 عمود إنارة والتي سيتم إنارتها خلال يومين،وجاري التجهيز للبدء في الرصف والمحدد البدء في أعماله السبت القادم، وتم تنفيذ تصميم جمالي بميدان شارع الروضة، مع خلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.



وشدد محافظ بني سويف على تسريع وتيرة الأعمال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش، والتي ستشمل المنطقة العلوية بالكامل:طريق سليمان متولي حتى مزلقان الشلال بطول 5 كم، وتتضمن كافة الأعمال المنفذة في المرحلة الأولى، مؤكدًا على أن تطوير الكورنيش واضفاء الشكل الحضاري وتحويله لمتنفس يليق بالمواطن السويفي.