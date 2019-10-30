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مصر

تموين الأقصر تضبط 3000 عبوة وقطعة حلوى مولد منتهية الصلاحية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومنافذ بيع حلوى وأغذية المولد النبوى الشريف والتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تم تشكيل لجنة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية ومحمد عثمان وشريف سعد المفتشين بالمديرية، وتم المرور على الأسواق والمحلات تجارية ومحال البقالة ومنافذ بيع حلوى وأغذية المولد النبوى الشريف، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 3000 عبوة وقطعة حلوى وأغذية وكيك وبسكويت بإجمالى وزن ربع طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها بالأسواق، وتحرر عن ذلك محضر 687 جنح أمن دولة، وتم تحرير 3 محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.

وكان قد تمكن رجال تموين الأقصر فى حملة بمدينة أرمنت، من ضبط 583 قطعة حلوى مصنع تحت بير السلم بمحل بدون ترخيص بإجمالي وزن 150 كيلو، وذلك بناء على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة الحملات يوميًا وعلى مدار الساعة لضبط كافة المخالفات وحماية المواطنين، كما تم التشديد الرقابة على المخابز البلدية والمحلات العامة، نجح المفتشين بإدارة تموين إسنا شرق وغرب في تنظيم حملات مكثفة بالمرور على المخابز، مما أسفر عن عمل 11 تقرير مخالفات، شملت 3 مخالفات إنتاج وزن ناقص بمقدار 21 جرام للرغيف، و5 مخالفات تصرف في نصف طن دقيق مدعم، ومخالفة غلق مخبز مع حصر المبيعات بدون إذن مسبق، ومخالفة عدم مطابقة المواصفات، وآخري عدم وجود قائمة أخرى عدم وجود سجل بالمخبز.
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