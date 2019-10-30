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الثقافة

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:02 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد قسم المواهب بالفرع محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة الفيوم بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات، حاضرتها شيرين رجب معيد بمعهد التمريض وماجستير الصحة النفسية، تحدثت فيها عن فن العلاقات والتعامل بين الناس، وأن جزء كبير منه يتم بالفطرة إلا أنه لتحقيق تعامل مثمر مع مختلف أنواع البشر واختلاف طباعهم وشخصياتهم، واتجاهاتهم واكتساب العديد من الخبرات التي تؤهل لذلك، وتساعد في تحقيق تعامل ناجح ومثمر بين البشر وبناء علاقات إيجابية دون التعرض لكثير من المشاكل والعقبات، كما ذكرت أهمية لغة الجسد body language في التواصل وتحدثت عن أنواع الشخصيات، الحوار الفعال، النقد الفعال، وعرّفت الشخصية المستفزة بأنها تتبع أساليب معينة لاستثارة غضب الآخرين وغالبا ما يكون ذلك لوجود عقدة نقص او مشكلة ما لدي الشخص المستفز يرغب في دثرها أو تعويضها بهذة الطريقة، ويتم التعامل مع هذه الشخصية بالابتسامة والصمت والهدوء والبرود والتجاهل.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة ثقافية بعنوان "الرموز التاريخية بمدينة سنورس" بمدرسة لطفي سليمان الثانوية الإعدادية، وطلبة مدرسة الراضي الإعدادية، تحدث خلالها الأديب أحمد قرني عن أهم الرموز التي وُلدت في مدينة سنورس ومنهم، ابن حنظل، وهو اسمه الحقيقي محمد كامل أمين ابن حنظل ولد في مدينة سنورس بالفيوم سنة ١٩٠٩ وحصل على الشهادة الابتدائية بها عام ١٩٢٦ ثم التحق بمدرسة الفيوم الإعدادية ثم الثانوية، ومنها التحق بكلية الصحافة وتخرج منها ليعمل معلما بمدارس الفيوم ثم استقال من عمله في التعليم واتجه إلى الصحافة فأسّس جريدة سياسية أدبية جامعة بعنوان "جريدة المجتمع" عام ١٩٤٦ وأنشأ دار ابن حنظل للصحافة والطباعة والنشر والإعلان ومن أهم إنجازاته، أسس رابطة الأدب الشعبي بالفيوم عام ١٩٥٤ كما أسس نادي الزجل سنة ١٩٦٢ وغيرها وحصل على شهادة تقدير من وزارة الثقافة عام ١٩٧٦.

ونفذت بمكتبة جرفس الفرعية ورشة رسم، كما أعدت مجلة حائط بعنوان "أكتوبر الانتصار العظيم" بالاشتراك مع تلاميذ مدرسة جرفس الابتدائية باستخدام ألوان خشب ولوحات ورقية.
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