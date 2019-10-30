قصر محمد علي يعرض 74 عملًا فنيًا الأحد

ينظم متحف (قصر الأمير محمد علي) بالمنيل يوم الأحد المقبل معرضا فنيا بعنوان (من القلب)، وذلك بالتعاون مع أسرة (الفرسان) بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بالقاعة الكبرى للمتحف.



وقال مدير عام المتحف ولاء الدين بدوي - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن المعرض يضم 74 عملًا فنيًا لأعمال 34 فنانًا، تتنوع بين البورتريه والمناظر الطبيعة الصامتة والتفصيلية، والتي تم تناولها بأشكال متنوعة ومختلفة تصل إلى حد التعبير الحر، وقد استخدم الفنانون خامات مختلفة، كالباستيل والحبر والمائيات الجواش والأكريليك".



وأوضح أنه على هامش المعرض سيتم تنظيم ندوة عن علاقة الموسيقى بالفن التشكيلي، وورشة فنية يقوم خلالها الفنانون بتجربة الرسم تحت تأثير الموسيقى الحية.