غلق 16 منشأة طبية خاصة في بنى سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بناءً على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي.



ومرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور حسين عاطف، الدكتور مصطفي جمال من أعضاء العلاج الحر على 28 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومعامل تحاليل.



وأسفرت الحملة عن غلق 16 منشأة طبية من معامل تحاليل وعيادة أسنان ومركز للعلاج الطبيعي وعيادات خاصة في ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.



وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، إن إدارة العلاج الحر تواصل حملاتها بصور مفاجئة لضبط أى منشآت تعمل بصور مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بنى سويف.