"أورام مدينة نصر" ينظم ورشة عمل لصيادلة التأمين الصحي

نظم مركز أورام مدينة نصر، التابع لهيئة التأمين الصحي، ورشة عمل للصيادلة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بجميع فروعها في المحافظات، لتدريبهم وتعليمهم علي كل ما هو جديد في الصيدلة الإكلينيكية، وذلك تحت عنوان "التوعية بآليات ممارسة الصيدلة الإكلينيكية".



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة والعلاقات الثقافية بهيئة التأمين الصحي، حاضر بها الدكتورة شيماء إسماعيل، عضو إدارة التدريب بهيئة التأمين الصحي.



في غضون ذلك، قال الدكتور أحمد مسري، مدير مركز أورام مدينة نصر، التابع لهيئة التأمين الصحي، إنه شارك في ورشة العمل جميع فروع الهيئة بالمحافظات، وتعد هذه بداية لسلسلة من ورش العمل، الذي ينظمها المركز، حيث أنه يتميز بجودة عالية في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، يحاضر بها نخبة من الصيادلة بالمركز متخصصين في هذا المجال.



وأضاف أن هذه ورش العمل تأتي في إطار التعليم الطبي المستمر، طبقا لتوجه القيادة السياسية، لرفع كفاءات مقدمي الخدمة الطبية، بحيث نستطيع تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بشكل يليق بالمواطن المصري.



وقالت الدكتورة هبة محسن، مدير إدارة التموين الطبي، بمركز أورام مدينة نصر، إنه تم تطبيق خدمة الصيدلة الإكلينيكية بالمركز منذ افتتاحه من عامين.



وأكدت أن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في أي منشأة طبية، يساعد في تحسين الخدمة الطبية، موضحة أن إدارة المركز تعمل حاليا على تطوير الأداء الصيدلي، لتأهيل كوادر جديدة من شباب الصيادلة.