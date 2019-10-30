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حوادث

وزراء الداخلية العرب تشيد بجهود مصر في مكافحة المخدرات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:44 م
مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
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أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، بالجهود التي تبذلها الدول العربية، لاسيما مصر في مجال مكافحة المخدرات.

وقال كومان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العربي الـ33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات - "لولا الجهود التي يبذلها القائمون على مكافحة المخدرات بالدول العربية لتفاقمت مشكلة المخدرات في مجتمعاتنا، وهذا يعكس مدى حرص الأجهزة الأمنية على منع انتشار هذه الآفة في المجتمع".

وأضاف "أن مساهمة الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ينبثق من الدور الاجتماعي الذي تتبناه وزارات الداخلية والجهات الأمنية في حماية المجتمع من المخدرات، مشيرا إلى أن الدول العربية، لاسيما مصر، تبذل جهودًا كبيرة من أجل مكافحة المخدرات".

وأوضح أن الكمية الكبيرة من المواد المخدرة التي يتم ضبطها في مصر تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من القائمين على مكافحة المخدرات هناك، وحرصهم على القضاء على هذه الآفة، داعيا كافة أفراد المجتمع إلى التعاون بشكل فعال من أجل القضاء على المخدرات وشن حرب إعلامية وسياسية واجتماعية وصحية على المخدرات، إلى جانب الجهود الأمنية.

وفيما يتعلق بتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، قال كومان "إن المكتب العربي لشؤون المخدرات يتولى تنسيق الجهود العربية في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب وجود تواصل دائم ومستمر بين القائمين على مكافحة المخدرات بالدول العربية".

ونوه بأنه يتم بصفة دورية عقد دورات تدريبية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، لاسيما في التعاطي مع قضايا المخدرات، لافتا إلى أن الإتجار في المخدرات شأنه شأن كل الجرائم يتم التجديد في أساليبه، مما يستدعي وجود حوار دائم وتبادل للخبرات بين الدول العربية في كيفية التصدي للوسائل الجديدة المستخدمة في مجال تهريب المخدرات لمنع وصولها للسوق العربية والشباب العربي.

يُشار إلى أن المؤتمر العربي الـ33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات عٌقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز حماية الدولي للتدريب، إلى جانب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
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