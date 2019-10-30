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سياسي

المالية: إرسال تعديلات قانون الموازنة العامة للبرلمان قريبًا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:41 م
البرلمان
البرلمان
السيد السعدني
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‎قال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد السبكي، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، ليعكس فلسفة البرامج والأداء، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفه البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة علي الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك فى حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وأيد السبكي حديث النائبة سليفيا نبيل عن أهمية العمل علي جودة نظام "البرامج والأداء" وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد.

وبدورها أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل أخطاء العام الماضي، متابعة:البرلمان والحكومة متفقين على تنفيذ منظومة البرامج والأداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شيء صعب، لن نفعل شيء، وإذا لم نتلاشي الأخطاء السابقة فذلك يعني أننا لا نتعلم منها.

وأضافت نبيل، أن هناك مشروعات هامة في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهو ما يعني أن صغار الموظفين في الجهات غير مطلعين على رؤية التطوير الخاصة بالدولة، بالإضافة إلي أن هناك اعتمادات ليس لها برامج.

وشددت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، على ضرورة تطوير مهارات كافة الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في تطوير مصر.

وأضافت نبيل، حرص البرلمان على الوصول إلى جودة منظومة "البرامج والأداء" وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية.
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