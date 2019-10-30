عطا: التأمين الصحى بمدينة نصر يستقبل مليون مريض سنويا

أعلن الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بكل أقسام المستشفى؛ لتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى بشكل يليق بالمريض المصري، ويتواكب مع معايير الجودة الطبية.



وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو تنظيم برنامج تدريبي لجميع شباب المستشفى في كل التخصصات، بحيث نواكب عملية التعليم الطبي المستمر، الذي تنادي به دائما القيادة السياسية.



وأوضح أن المستشفى يستقبل حوالي مليون مريض سنويا، في جميع التخصصات، وذلك سواء كان في الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، أو الطوارئ والاستقبال، أو العمليات الجراحية.



جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاحتفال العلمي الأول لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لمرور 30 عاما على الإنشاء، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 20 قسما بالمستشفى، وبحضور الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق، وجميع قيادات الهيئة.