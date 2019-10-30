مجلس جامعة الأزهر يشكر السيسي لحفاظه على أرواح الطلاب

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة الاستجابة في إنشاء كوبريين أمام بوابة تربية وبوابة الطب حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات والمواطنين.



وناشد المجلس، السيسي، بالتدخل لاستكمال تأمين طرق الأوتوستراد بإقامة الأسوار أسفل الكوبري حماية للطلاب والمواطنين.



كما ناشد المجلس رئيس الجمهورية بالتكرم لإنشاء كوبري أمام المدينة الجامعية للطالبات لتسهيل العبور الآمن لكليات فرع البنات بمدينة نصر.



وبهذه المناسبة، طالب رئيس جامعة الأزهر طلاب وطالبات الجامعة الالتزام خلال عبورهم الطريق من وإلى الحرم الجامعي بالسير من الكباري الجديدة وعدم تعريض أرواحهم للخطر.



كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمود صديق، لتكليفه بالقيام نائبا لرئيس الجامعة للوجه القبلي، ولابن الأزهر المستشار محمد عبدالسلام، لتكريمه بوسام قائد مع نجمة من بابا الفاتيكان، ولمكتب التيكو لحصوله على عدة جوائز في المعرض الدولي السادس للابتكار.