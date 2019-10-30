"لا للتطرف" بقصر ثقافة شهداء 25 يناير

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث أقام قصر شهداء 25 يناير يوم ترفيهي لرواد القصر تضمن حوار مفتوح مع الأطفال بعنوان "لا للتطرف" لمناقشة الأطفال عن أهمية حب الوطن وحمايته وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأفكار الهدامة ونبذ فكرة التطرف والإرهاب والعمل على نهوض الدولة ومؤسساتها، بالإضافة لتنفيذ ورشة رسم حر بألوان الفلوماستر، وورشة للأشغال اليدوية وتشكيل تيجان من الورق وتصميم علم مصر بورق الكانسون.



ونظم أتوبيس الفن الجميل زيارة ميدانية لتلاميذ مدرسة اسماعيل الالبانى للتعليم المجتمعى لزيارة المتحف المصري والتعرف على تاريخ مصر الحربى، شملت الجولة ورشة فنية لرسم أهم الشخصيات الحربية بألوان الباستيل، بالإضافة لزيارة الأطفال نقابة الصحفيين، وزيارة مجمع الأديان والتعرف على رحلة العائلة المقدسة وطراز الفن القبطى، الى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لتصميم لوحات عن الأيقونات القبطية، بينما أقيم يوم ثقافى لتلاميذ مدرسة جيل الحرية التجريبية تضمن حوار مفتوح عن "أسباب التطرف وأنواعه" سواء الدينى والفكرى والثقافى وكيفية مواجهته والاعتدال والحوار والمناقشة وعدم الانسياق وراء الجهل والأفكار الهدامة والتخريبية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بعنوان "لا للتطرف"، كما نظم الأتوبيس يوم ترفيهى لأطفال حضانة القلعة تضمن عدد من الورش منها ورشة رسم على الوجه، ورشة لعمل مجسمات لزهرة دوار الشمس بورق الكانسون، ورشة انسيالات بالصوف، ورشة لعمل مجسمات للطيور بورق الفوم.



وأقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى يوم ترفيهي لأطفال مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكرية تضمن حوار مفتوح عن "التوعية ضد المخاطر والعادات اليومية الخاطئة" التي قد تتسبب فى حدوث كوارث، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لعمل حلى من الخرز لتنمية مهارات التركيز والقدرات العقلية ورفع مستوى التأزر البصرى، كما أقيمت ورشة للرسم على الوجوه.