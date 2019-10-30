الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

"لا للتطرف" بقصر ثقافة شهداء 25 يناير

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:32 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث أقام قصر شهداء 25 يناير يوم ترفيهي لرواد القصر تضمن حوار مفتوح مع الأطفال بعنوان "لا للتطرف" لمناقشة الأطفال عن أهمية حب الوطن وحمايته وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأفكار الهدامة ونبذ فكرة التطرف والإرهاب والعمل على نهوض الدولة ومؤسساتها، بالإضافة لتنفيذ ورشة رسم حر بألوان الفلوماستر، وورشة للأشغال اليدوية وتشكيل تيجان من الورق وتصميم علم مصر بورق الكانسون.

ونظم أتوبيس الفن الجميل زيارة ميدانية لتلاميذ مدرسة اسماعيل الالبانى للتعليم المجتمعى لزيارة المتحف المصري والتعرف على تاريخ مصر الحربى، شملت الجولة ورشة فنية لرسم أهم الشخصيات الحربية بألوان الباستيل، بالإضافة لزيارة الأطفال نقابة الصحفيين، وزيارة مجمع الأديان والتعرف على رحلة العائلة المقدسة وطراز الفن القبطى، الى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية لتصميم لوحات عن الأيقونات القبطية، بينما أقيم يوم ثقافى لتلاميذ مدرسة جيل الحرية التجريبية تضمن حوار مفتوح عن "أسباب التطرف وأنواعه" سواء الدينى والفكرى والثقافى وكيفية مواجهته والاعتدال والحوار والمناقشة وعدم الانسياق وراء الجهل والأفكار الهدامة والتخريبية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بعنوان "لا للتطرف"، كما نظم الأتوبيس يوم ترفيهى لأطفال حضانة القلعة تضمن عدد من الورش منها ورشة رسم على الوجه، ورشة لعمل مجسمات لزهرة دوار الشمس بورق الكانسون، ورشة انسيالات بالصوف، ورشة لعمل مجسمات للطيور بورق الفوم.

وأقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى يوم ترفيهي لأطفال مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكرية تضمن حوار مفتوح عن "التوعية ضد المخاطر والعادات اليومية الخاطئة" التي قد تتسبب فى حدوث كوارث، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لعمل حلى من الخرز لتنمية مهارات التركيز والقدرات العقلية ورفع مستوى التأزر البصرى، كما أقيمت ورشة للرسم على الوجوه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إخلاء سبيل سيدة أنجبت بعد 4 أشهر من زواجها

منذ حوالي 18 ساعة

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

منذ حوالي 17 ساعة

شرط تركي آل الشيخ لإقامة مباراة بين الأهلي وألميريا الإسباني

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس الصلح مع الخطيب

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

تعليم الجيزة تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بنات بإمبابة

20 ألف جنيه.. "التضامن" تصرف إعانة عاجلة لأسرة ضحية "قطار طنطا"

العراق: عمليات بغداد تدعو المتظاهرين عدم الاقتراب من الحواجز الأمنية

القوي العاملة: تخفيض التصاريح خلال مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن

منوعات

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

أمريكا الأكثر تعرضًا لهجمات أسماك القرش

كشكول

دراسة: تناول الأطفال للأسماك يقلل من إصابتهم بالإكزيما

إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب ببنات عين شمس

"النيلي" يتابع انتظام العملية التعليمية بعدداً من المدارس

بالصور.. إقبال كبير من طلاب جامعة القاهرة للترشح للانتخابات

إسلام سياسي

تفاصيل خطة مستشار أردوغان التحريضية للإخوان ضد مصر

المفتي: نحتاج لتفعيل قيم التعايش لمواجهة خطاب الكراهية

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه


زيت وسكر

بشرى سارة من “القوى العاملة” للمصريين بالأردن

“العسودي للتنمية” يُوافق على تمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء

مصر تدرس الاستغناء عن المياه والأسمدة والمبيدات في الزراعة

“القوى العاملة” تُعلن موعد إطلاق المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

"لا للتطرف" بقصر ثقافة شهداء 25 يناير

"كيف يساعدنا الأدب في فهم الحياة؟".. بثقافة دمياط

ثقافة الإسكندرية تناقش دور المجتمع في مواجهة التطرف

"أكتوبر تاريخ وملحمة شعب" بثقافي السويس

صفحتنا ع الفيس بوك