"كيف يساعدنا الأدب في فهم الحياة؟".. بثقافة دمياط

عقد رواد نادى أدب قصر ثقافة دمياط لقاءا زاخر بالشرح والنقد بعنوان "كيف يساعدنا الأدب فى فهم الحياة" بمشاركة مجموعة من قامات الشعر والأدب منهم الكاتب سمير الفيل والقاص حلمي ياسين، وشارك الحضور مجموعة من وجهات النظر حول تأثير الرواية والقصة على الشارع والمجتمع وتوصيل المشاعر الإنسانية بأبسط الجمل والتعبيرات، كما جاء بعضهم بأمثلة من الأعمال الأدبية والخواطر الشعرية.



ونظم قصر ثقافة دمياط الجديدة ضمن جهود رفع الوعي المجتمعي محاضرة للإجابة على تساؤلات "لماذا تراجعت السياحة الثقافية "حيث أثارت قضية الثقافة موضوع ترويج التراث والفن والأدب المصري بصورة أكثر فعالية لوعى مجتمعي ثقافي بتنظيم عدد أكبر من المعارض الشهرية، بجانب الحفاظ على زيارات الطلاب والجمهور، بالإضافة لعروض مسرحية متاحة للجميع وبجميع المحافظات والتركيز على تفادى أي سلبيات تعوق السياحة الثقافية.



واستكمل قصر ثقافة دمياط ورشة الخط العربي مع المدربة شريهان عيد، بجانب ورشة العلوم مع آية طه للتعرف أكثر على الكهرباء والطاقة المغناطيسية وعمل نماذج تحاكي البطاريات وشرح لتحويل طاقة الكهرباء لطاقة مغناطيسية، وواصلت فعاليات الأسبوع الرابع للدوري الثقافي والفني بمدارس دمياط بالتعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لاكتشاف الموهوبين بالاستعراض الفني واختيار أفضل فرق مسرحية عن مسرحة المناهج ومتابعة دورية من مختلف المواقع بالفرع.