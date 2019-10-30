روسيا: نفعل الكثير لحماية الكنائس في الشرق الأوسط

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رؤساء الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط أثناء زيارته للمجر، وذلك لمناقشة خطة لحماية كنائس الشرق الأوسط.



وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تصريح اليوم الأربعاء - "سيكون هناك لقاء مثير للاهتمام ينظمه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وهو لقاء مع رؤساء الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط".



وأضاف: "أن روسيا تفعل الكثير لحماية الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا، ولذلك سيكون الاجتماع المذكور مثيرا للاهتمام".



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيزور أيضا خلال تواجده في بودابيست مقر الاتحاد الدولي للجودو.



ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم المجر لإحياء التعاون الاقتصادي في إطار علاقات دبلوماسية جيدة تربط بين البلدين منذ وصول فيكتور أوربان إلى السلطة في 2010.