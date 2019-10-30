ثقافة الإسكندرية تناقش دور المجتمع في مواجهة التطرف

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "دور المجتمع فى مواجهة التطرف" بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، تحدث خلالها الشيخ أشرف سليمان واعظ دينى بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن تعريف التطرف وكيفية مواجهته ودور الأسرة في بناء الأفكار السليمة، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة التعاون والترابط والتكاتف والتصدي لأعمال العنف من قبل كافة مؤسسات المجتمع، جاء ذلك ضمن نشاط إدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بإدارة شرق التعليمية وبيت ثقافة رشدي.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان " قراءة في أعمال الشاعر على محمود طاهر"، أدارها الشاعر ناجي عبد اللطيف، ناقش خلالها الشاعر كمال علي مهدي قصيدة "الجندول" لعلى طاهر، وقد عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "دور المبدعين فى توفير آليات الثقافة" بحضور الشاعرين أحمد قدرى وطارق الكردى، ناقشا خلالها مفهوم الإبداع الثقافي وأهميته باعتباره عامل من عوامل تنمية قدرات المبدعين ويؤثر على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وفي اللقاء الأسبوعي لنادي القصة تم مناقشة القصة المترجمة "الشقاء" لتشيكوف ناقشها الأديب بشر أبو شرار، بينما أقام مرسم المواهب ورشة فنية لتعليم الرواد طباعة استنسل باستخدام الجواش.