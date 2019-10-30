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الثقافة

"أكتوبر تاريخ وملحمة شعب" بثقافي السويس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، واحتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، حيث تشرف صالون السويس الثقافي بفرع ثقافة السويس بالتعاون مع سيادة العميد أحمد أمين ذكى قائد حديقة الشهداء بـ فعاليات الصالون الثقافى الشهرى فى محاضرة بعنوان "أكتوبر تاريخ وملحمة شعب" للكاتب الصحفى ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية القدير حزين عمر، واستضاف الصالون العميد أحمد أمين ذكى كشخصية عامة، والذي رحب بالحضور من خلال كلمته متحدثا بأن الجيش المصري سطر ملحمة بكل المقاييس في نصر أكتوبر، ومازال يعمل ويدافع عن أرض مصر كما عهدناه، كما كان لشعب السويس وقفة مع العدو الصهيوني بتصديه للجيش الاسرائيلي النظامي بأسلحة خفيفة وكان له ما تحقق.

وأعقب ذلك تقديم فقرات فنية للفنان جمال عبده، وفقرات مواهب تضمن تلاوات قرآنية وإلقاء شعر فصحي وعامية، وغناء للطلاب، حيث لاقت فقرة المواهب استحسان الحضور، كما قدمت فقرة المواهب بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية إدارة شمال السويس التعليمية، وفقرة شعرية لشعراء السويس، حيث شارك كل من "ماجدة سعد، وسناء قنديل، وصباح هادي، وعزيزة غريب، ويوسف الشريعي"، وأدار الصالون الشاعر ماهر المنشاوي، وذلك برُكن بُندق بحديقة الشهداء، حيث تحدث بداية الكاتب الصحفي حزين عمر قائلا: ربما لم يشهد التاريخ هذا الارتباط القوي بين الشعب المصري وجيشه في السلم والحرب كما هو الحال في مصر، فلم تكن الشعارات التي أطلقت قبل عقود عن وحدة هذا الشعب وقواته المسلحة مجرد كلمات لحفز الهمم أوقات الحروب، لكنها حقيقة واقعة لا نزال نعيشها ونجني ثمار هذه الثقة اللامحدودة في جيش وطني قوي أخذ على عاتقه مسؤوليات جسام على جبهات القتال وميادين التنمية على حد سواء من أجل رفعة هذا الوطن، واليوم يواصل أبناء مصر جيشا وشعبا وبالتزامن مع الذكرى 46 لنصر أكتوبر العظيم ملحمة البناء والتنمية ويحققون مع كل إنجاز على أرض الوطن عبورًا جديدًا نحو المستقبل.

وتابع حزين حديثة موضحًا وصف المؤرخون حرب أكتوبر بأنها الحرب الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث قلبت موازين القوى وأبهرت العالم بعد أن أجمع خبراء عسكريون على استحالة تنفيذ فكرة العبور، ولكن عبقرية التخطيط وعنصر المفاجأة وعزائم المصريين حققت المستحيل، ويأتي دور الجيش المصري الأن في الدفاع وفي التنمية التي هي ليست جديدة فهي منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر والجيش يشارك بالتنمية والدفاع عن أرضه.
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