السفير المصري في مابوتو يلتقي وزير التجارة والصناعة الموزمبيقي

في إطار متابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وموزمبيق، التقى سفير مصر لدى موزمبيق، حاتم الألفي، بوزير الصناعة والتجارة الموزمبيقي Ragendra Berta de Sousa، حيث تم التباحُث حول أهمية مشاركة موزمبيق في منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 وكذا ورشة عمل صُنِع في أفريقيا في نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين رئيسيّ الدولتيّن خلال زيارة رئيس موزمبيق للقاهرة في يونيو الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى اقتصادي بين البلديّن.



كما تناول السفير مع الوزير الموزمبيقي الأفكار المطروحة لدعم التبادل التجاري والمشروعات التي يمكن لمصر المساهمة فيها بموزمبيق، وبحث معه موقف عدد من الاتفاقيات التجارية الجاري التفاوض عليها بين الجانبيّن.



وقد أشار السفير إلى الأولويات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها السعي لتحقيق التكامُل الاقتصادي من خلال الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية، ونوه إلى أن مصر قد أودعت لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي وثيقة تصديقها على اتفاقية التجارة الحرة القارية، معربًا عن التطلُّع إلى قيام موزمبيق بخطوة مماثلة في القريب العاجل بما يسمح بالارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الدولتيّن.