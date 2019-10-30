"أفكارك تصنع حياتك" بثقافة القاهرة

نفذ قصر ثقافة عين حلوان ورشة لسلسلة من دبابيس المشابك بالتعاون مع مدرسة الأمل للصم بنين حلوان، كما نفذ نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة عين حلوان ورشة لشرح كيفية إنشاء short cut بطرق مختلفة.



وعقدت مكتبة طفل المعادى محاضرة بعنوان "أفكارك تصنع حياتك" تناولت أن الأفكار البائسة تظل تلاحق الانسان وتحرمه من آماله وأحلامه الرائعة، فأنت من تشجع نفسك وتصل بها إلى العلا، فقد تكون أنت سبب فى نجاح الآخرين وتكون أنت بحاجة إلى التشجيع والثقة من الغير لكى تصل إلى النجاح دائما، فحاول أن تصل إلى القمة والنجاح دون الغير، فبمجرد إيمانك بذاتك وثقتك بنفسك تصبح إنسانا متميزا، بينما أقامت المكتبة مسابقة فى المعلومات العامة، بجانب ذلك انتهت المكتبة من ورشة الزراير، كما أعدت المكتبة لوحة عن انتصارات اكتوبر، واستكملت ورشة الفوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلي ورشة حكى لقصتي "أين أنا، مع البيئة" لأطفال حضانة كابري.