التفتيش على مخرات السيول بالأقصر

شكل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لجنة للمرور على مخرات السيول على مستوى مركز ومدينة (الزينية) ومتابعة أعمال تجهيزها للموسم الشتوي.



وتضم اللجنة كلا من: يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وعلي النادي مدير المتابعة ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحري والمهندس عبدالله أبوالفضل مسئول المكتب الفني بهندسة الري الأقصر ويحيي البدري مسئول بإدارة التوسع الأفقي بإسنا.



ومن جانبه، أوضح رئيس المدينة أنه قام بالمرور على مخرات السيول بمركز ومدينة الزينية تبين عدم وجود أي معوقات بتلك السدود وهي في حالة جيدة، وذلك لضمان سريان المياه في مساراتها في حال سقوط الأمطار.