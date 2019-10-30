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محطة تل أبيب

توقيت جيد ونجاح رمزي: كيف ترى إسرائيل مقتل أبو بكر البغدادي ؟

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:26 م
داعش
داعش
سارة شريف
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اهتمت الصحف العبرية بعملية اغتيال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي تم الحديث عن مقتله كذباً أكثر من مرة كان آخرها بعد قصف روسي في في بداية العام الجاري، لكن هذه المرة التقارير تؤكد أن العملية نجحت بالفعل.
بالنسبة لإسرائيل وبحسب التحليلات التي تناولتها الصحف العبرية فإن توقيت العملية مفيد لأنه يأتي بعد مرور أسابيع معدودة على الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا و"التخلي عن الاكراد".
كما أن الرسالة الأقوى من مقتل البغدادي أن الولايات المتحدة لاتزال موجودة في الشرق الأوسط، ولازالت بعيدة عن فك الارتباط التام عن الساحة الشرق أوسطية، رغم التحركات الأخيرة وتسليمها بالتغير الذي طرأ في ميزان القوى في الشرق الأوسط، والذي نتج عنه تعزيز الوجود الروسي في المنطقة، بحسب وصف المحلل العسكري عاموس هرئيل في مقاله بجريدة هآرتس.
فالعملية الأمريكية التي تسببت في مقتل "البغدادي" تشكل إشارة واضحة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم الخروج بالكامل عن المخطط الأولي الذي وضعه لنفسه مع دخوله إلى البيت الابيض، والقائم على أساس مبدأ الكبح الموضعي والتدخل العسكري بالحد الادنى، ولكنه يركز جيدا على اهداف جوهرية مركزية", وهو ما تراه إسرائيل يتسق تماماً مع أهدافها.
بينما هناك في تل أبيب من يرى أن عملية الاغتيال هي رمزية في الأساس، ، والإنجاز الحقيقي للائتلاف الدولي الذي حارب داعش قد سُجّل قبل نحو عامين، مع انهيار للدولة الإسلامية التي أقامها التنظيم في أراض واسعة في شمال العراق وفي شرق سوريا، وهو ما أوضحه الباحث في الإرهاب في معهد دراسات الأمن القومي لـ"هآرتس".
التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن التنظيم سيواصل العمل بإدارة جديدة وبصورة انتهجها في السنتين الأخيرتين- قوات صغيرة موزعة من دون سيطرة على أراض كبيرة، وأكثر ما يشغل الإدارة الإسرائيلية أن أحد الجيوب المهمة الأخيرة لتنظيم داعش موجود تحديداً بالقرب من إسرائيل: وهو ولاية سيناء.
كما يرى المراقبون أن الخطر الحالي ليس في من هو خليفة "البغدادي" بل في الأشخاص المتماهين أيدولوجياً مع التنظيم، فخططهم من أجل تنفيذ هجمات أُخرى لن تتأثر "بقطع "رأس زعيم التنظيم.

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