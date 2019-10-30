سفير الأردن لدى تل أبيب يصل عمان بعد استدعائه

وصل السفير الأردني في تل أبيب، عمان بعد أن استدعه الخارجية الأردنية للتشاور حول استمرار إسرائيل باعتقال مواطنيين أردنيين لديها.



وكان المملكة الأردنية، استدعت سفيرها في تل أبيب على خلفية استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.



وكانت وزارة الخارجية الأردنية بذلت جهودا مستمرة وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة الاحتلال إطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريا في خرق للقوانين الدولية وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين.