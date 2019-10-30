"الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الإنجليزية" بتربية عين شمس السبت

ينظم مركز تطوير تعليم اللغة الانجليزية (CDELT) بكليه التربية جامعة عين شمس مؤتمره الدولي السادس والثلاثين بعنوان " الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغه الانجليزيه" تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ورئيس المؤتمر وأ.د ماجد أبو العينين نائب رئيس المؤتمر وعميد الكلية.



و بإشراف أ.د حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ومشرف عام المؤتمر. صرح بذلك أ.د نجوي يونس مقرر المؤتمر ومدير المركز وذلك يوم السبت القادم الموافق ٢ من نوفمبر في تمام العاشرة صباحا بمسرح الكلية.



وأكدت الدكتورة نجوى يونس مقرر المؤتمر ان المؤتمر يهدف إلي تسليط الضوء على الدور الإبداعي للمعلم في العصر الرقمي وكذلك الاتجاهات الجديدة في تدريس الأدب واللغويات والترجمة والمهارات اللغوية.



كما تدور محاور المؤتمر حول Humachine في EL2 والترجمة الآلية والتعلم العميق والآلي والأدب الرقمي.