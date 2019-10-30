عصام فرج: الإعلاميين جسر المعلومات لإنهاء عنف الأطفال

قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلاميين هم الجسر الذي تصل من خلاله المعلومات للشعب المصري خاصة فيما يتعلق بالأطفال لتحقيق الهدف الرئيسي لإنهاء العنف.



وأضاف فرج في كلمته بالمائدة المستديرة التي يعقدها الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسف حول مواجهة العنف ضد الأطفال، قائلا: "عشنا خلال الأسبوعين الماضيين، موقفا سخيفا في تلا بالمنوفية بين طفلين وكيف انتهى بمقتل أحدهما، وهي ثقافة أصبحت موجودة يجب التصدي لها، وبالتالي نحن نواكب الأحداث لأنها تمس الجيل المقبل باعتباره وقود هذا البلد".



وأضاف فرج: "من هنا تأتي أهمية تنظيم هذه المائدة المستديرة لنعرف التجارب التي تم اتخاذها في هذا المجال، فضلًا عن جهود اليونيسيف لتزويد الجمهور به، وليس فقط الدراما المسئولة لنشر هذه الثقافة المدمرة أو السوشيال الميديا، لكن كلنا مسئولون المهم هو التركيز على الجانب الإيجابي لأن التركيز على السلبي يعطي معلومات أكثر كارثية وبالتالي يجب الاهتمام بكيفية التعامل مع الطفل".