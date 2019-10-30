بدء اجتماع "محلية النواب" برئاسة السجيني

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثلة في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلاله بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.



وفي الاجتماع الثانى، تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال تطوير كورنيش مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، بشأن توقف أعمال الرصف بطريقي المحمودية - دمنهور، ودمنهور– دسوق، اللذين يربطان بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن انهيار كوبريي السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال إصلاحهما.



وتناقش لجنة الإدارة المحلية، خلال الاجتماع الثالث، طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مجمع خدمات إدارية بمركز أبو حمص – محافظة البحيرة، يضم الإدارات الخدمية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وطلب إحاطة بشأن عدم استكمال المشروعات المدرجة لقرية جعيف، إحدى القرى الأكثر احتياجا، مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، وذلك مثل المبني الإداري- مركز الشباب - وحدة المطافي - مكتب البريد)، بالإضافة إلى عدم التيسير على المواطنين في توصيل المرافق لهم.