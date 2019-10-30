جامعة القاهرة: بدء أولى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية

انطلقت بكليات جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، أولى مراحل الانتخابات الطلابية، من خلال فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت - في تصريح اليوم - ضرورة أن تتسم إدارة العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وفي إطار وطني، فضلًا عن عدم الانحياز لأسباب شخصية.



وشهدت كليات الجامعة إقبالًا متوسطًا من الطلاب مع بداية العملية الانتخابية؛ لسحب استمارات التقدم للجان الاتحادات الطلابية، على أن يُغلق باب الترشح والتقديم يوم السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل الساعة 5 مساءً، ومن المقرر أن تعلن يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، ويتم تلقي وفحص الطعون يوم الاثنين 4 نوفمبر المقبل.



وتعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالي بالكليات.



وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفي اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.