ضبط عصابة تسهل الهجرة غير الشرعية بمستندات مزورة

تمكن ضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية، بوزارة الداخلية، الأربعاء، ضبط تشكیل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم تسھیل الھجرة غیر الشرعیة بموجب مستندات رسمیة مزورة.



أكدت معلومات مكافحة الھجرة غیر الشرعیة تكوين 6 أشخاص تشكیلًا عصابیًا تخصص فى تھریب المھاجرین بطرق غیر شرعیة إلى خارج البلاد، من خلال استخدام مستندات رسمیة وعرفیة مزورة منسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة، وإدخال الغش والتدلیس على المسئولین بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربیة لتسھیل عملیات تھریبھم بطریقة غیر شرعیة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين منھم، وبمواجھتھما اعترفا بنشاطھما الإجرامي بالإشتراك مع باقى المتھین الھاربین.



بتفتیش مسكنھما تم ضبط 70 ألف جنیه، 7613 دولار أمریكي، 90 دینار أردني، مجموعة من الصور الضوئیة لشھادات وخطابات منسوب صدورھا لإحدى الجھات الحكومیة مختومة بخاتم شعار الجمھوریة خالیة البیانات، تصریح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربیة، 6 صور قید وشھادة میلاد، جواز سفر، جواز سفر منتھي، فیزا كارت بإسم أحد المتھمَیْن، 3 ھواتف محمولة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.