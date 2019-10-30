جراحة ناجحة لـ "رضيعة" في الأقصر

نجح فريق من الأطباء بمستشفى الأقصر العام، فى إجراء عملية إصلاح عيب خلقي عبارة عن فتق اربي بالجانب الأيسر من الحجاب الحاجز لطفلة عمرها أسبوعين وكانت محجوزة بالحضانة بالمستشفى، وبعد إجراء العملية تم نقلها إلى الحضانة مرة أخرى بصحة جيدة.



وكان فريق الجراحة المكون من الدكتور محمد حسن رئيس قسم الجراحة ومعاونيه الدكتور زياد عبد الرؤوف، ودكتور برديس السيد، وفريق التخدير المكون من الدكتور محمود الصادق استشاري التخدير، والدكتور سحر طبيب مقيم تخدير بمستشفى الأقصر العام، قد قاموا بإجراء جراحة ناجحة عبارة عن عملية إصلاح عيب خلقى "فتق اربي بالجانب الأيسر من الحجاب الحاجز" لطفلة عمرها أسبوعين، والطفلة الآن بصحة جيدة.