القبض على تاجري مخدرات في "السحر والجمال"

نجح قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، الأربعاء، في ضبط مسجلين خطر في منطقة "السحر والجمال" ؛ لتورطهما في حيازة كمیة من مخدر الحشیش وعدد من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.



أكدت التحريات اتجار عاطلين فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطھما، وعقب تقنين الإجراءات، تم استھدافھما وضبطھما حال استقلالھما سیارة "ملاكي"، بحوزتھما كمیة من مخدر الحشیش وزنت 50 جرام، 160 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، ھاتفان محمول.



بمواجھتھما اعترفا بحیازتھما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.