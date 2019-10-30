إصابة طالبة بحادث تصادم جنوب الأقصر

أصيبت طالبة بالثانوية العامة، اليوم الأربعاء، وذلك إثر تعرضها لحادثة تصادم بين سيارتين ملاكي بناحية قرية الكيمان بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.



وتلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بناحية الكيمان باسنا بين سيارتين ملاكى وأجرة مما أدى لاصابه شابة تدعى "م. ا" ١٧ عامًا، طالبه ثانوى ومقيمه الكيمان، بجرح بالرأس كانت مستقلة السيارة الأجرة وقد تبين بأن السيارة الملاكى مبلغ بسرقتها من مركز كوم امبو عن بلاغ المدعو محمد رجب السيد المقيم كوم امبو والمحرر عنها المحضر رقم 1592 إدارى كوم أمبو بتاريخ 2910.



وتم استدعاء مالك السيارة وتعرف عليها واتهم السائق" محمد.س.ا " سن 27 بالسرقة ومقيم السيل الريفى بأسوان، وحرر المحضر 20886 جنح إسنا.

