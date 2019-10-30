"إيمان الصباغ" مستشارًا فنيًا لغرفة المنشآت السياحية

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة تعيين "إيمان الصباغ "وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت السياحية والفندقية السابق، مستشارًا فتيًا للغرفة.



ويأتى إختيار"الصباغ "، لهذا المنصب، للاستفادة من خبراتها المتراكمة طيلة حياتها العملية بقطاعات وزارة السياحة المختلفة.



ووافق مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة - في وقت سابق - على ضم أعضاء جدد من المديرين أو الممثلين القانونيين، أو أصحاب المنشآت السياحية.



وقرر المجلس فى جلسته الأخيرة، ضم عنصرين آخرين يتم تحديدهما من قبل صاحب المنشأة أو الممثل القانوني، للإشتراك فى صندوق التكافل بموجب خطاب رسمى معتمد ويقوم المشترك بسداد كافة الإشتراكات والرسوم المقررة للإستفادة من الإمتيازات والتخفيضات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.