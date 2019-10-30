استكمال التحقيق مع المتهمين باستغلال قضية "شهيد الشهامة"

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، التحقيق مع ٤متهمين بالتحريض ضد الدولة واستغلال قضية شهيد الشهامة محمود البنا في محافظة المنوفية في إثارة العنف.



وحملت القضية رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، والتدبير لارتكاب جرائمهم.