فحص 28267 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لـ28267 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء أمس.



وأوضحت أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.



وأضافت أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.



وكشفت عن أنه تم تحويل 2765 طفلًا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.



وأشار إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الخدمات الطبية للمصريين وغير المصريين على حدٍّ سواء، فقد قامت المبادرة بإجراء الفحص لـ403 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، فيما تم تحويل 5 منهم للتقييم الأعلى، لافته إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.