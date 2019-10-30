كريم محمود عبد العزيز يصور "موسى"

يصور الفنان كريم محمود عبد العزيز مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "موسى" في تكتم شديد بناءً على رغبة فريق عمل الفيلم.



وعلم "الدستور" أنه انهى ما يقرب من 40% من مشاهد العمل، ويقوم بتصويره في الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أحد ديكورات بالطريق الصحراوي، ويتطلب العمل تركيز شديد لما يحتويه من مشاهد تحتاج الاستعانة بالجرافيك.



الفيلم تدور أحداثه حول تطور التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اعتماد الإنسان على التكنولوجيا بشكل كبير، وينتمي العمل لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.



يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز في السينما فيلم "اطلعولي برة"، للمخرج وائل إحسان، وشارك فيه النجم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وملك قورة وأحمد فتحي وكوكبة أخرى من النجوم.

