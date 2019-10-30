الهجرة تتواصل مع أسر المصريين الثلاثة المتوفين بالأردن

تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة.



وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة، "أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق كفر الشيخ، "عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن رضوان" من شربين الدقهلية، "محمد سعيد عبده محمد علي" من الإبراهيمية الشرقية، معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن العمل على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.



وأوضحت أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية المعنية، للوقوف على أبعاده.



وأشارت إلى أن خلال تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لبحث عقود العاملين وما إذا كان قد تم التأمين عليهم مسبقا، فقد تبين أنهم من العمالة البسيطة غير المؤمّن عليها، لذلك تواصلت وزارة الهجرة على الفور مع مؤسسة "مصر الخير"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الإنسانية، للبدء في بحث احتياجات الأسر الثلاث والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.



ووجهت وزيرة الهجرة، شكرها للسفارة المصرية بالأردن وللجهات المعنية بالأردن، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي قبل أن تقوم السفارة بنقل الجثامين للوطن.



كما تقدمت بالشكر لمؤسسة "مصر الخير" التي تواصلت على الفور أيضًا مع الأسر لتحديد احتياجاتهم وإرسال مختصين ببحث الحالات تمهيدًا لتحديد وإعداد الدعم الموجه لهم.